Sezona Bölgesel Amatör Lig (BAL) parolasıyla başlayan Sungurlu Belediyespor, geçtiğimiz sezon BAL’da mücadele eden Mimar Sinan’da başarılı bir sezon geçiren Sungurlulu Nurullah Solak ile anlaştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda gözünü bir üst lige diken ve 1. Amatör liginde mücadele eden takımımız futbolda transfer döneminde emin adımlarla ilerliyor.

Çorum FK’da futbol hayatına başlayan Solak geçtiğimiz sezon ise BAL liginde mücadele ederek başarılı grafiğini sürdüren Solak , 2025-2026 sezonunda kırmızı siyahlı formayla mücadele edecek.

Nurullah Solak Arca Çorum FK alt yapısında U 15, U 16, U 17 ve U 19 takımlarında forma giydikten sonra geçen sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Mimar Sinan Gençlikspor takımında forma giydi.