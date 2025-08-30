Bu sezonda Erkekler 1. Voleybol Liginde ilimizi temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor kadrosunu büyük oranda yeniledi.

Geçtiğimiz sezon 2. ligde şampiyon olan kadrodan dört oyuncu ile yola devam eden Sungurlu Belediyespor kadrosunu iki yabancı yedisi Efeler Ligi ağırlıklı transferlerle güçlendirdi,.

Sungurlu Belediyespor’un 13 kişiden oluşan yeni sezon kadrosunda geçen yıldan pasar çaprazı Çağrı Esen, Libero Mehmet Can ile smaçör Taha Anıl Özdemir 1. lig kadrosunda da yer alıyor. Orta oyuncu Ahmet Kaan Karaçil de geçen yılki kadrodan devam eden diğer isim oldu.

Sungurlu Efeleri Teknik ekibi Baş Antrenör Mustafa Özdemir yönetiminde antrenörler Yunus Emre Özyurdakul ve Okan Orhan Demirbaş yönetimindeki kadroda yabancı transferleri İran 1. lig takımından Tayeb Einisamarein in ile Katar 1. lignden Mahmood Rasooli. Pasör çaprazları Efeler Liginde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Gökhan Çabal, 1. ligde mücadele eden Gümüşhanespor’dan pasör Emirhan Başarır, libero Efeler ligi takımı Bigadiç’ten Salih Özdelir, smaçör aynı kulüpten Eren Kanlı, Efeler Liginde mücadele eden Gümüşsuspor takımından smaçör Erenhan Can, Efeler ligi takımı Türşat’tan Berke Eray Yetkin, Orta oyuncu 1. lig takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyeden Eneshan Can,