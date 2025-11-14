Arabica Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor üst üste altıncı galibiyetini Şiran Akademi’yi deplasmanda 3-1 yenerek aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligde ilk üç haftada iki mağlubiyet alan Sungurlu Belediyespor ardından çıktığı altıncı maçta Gümüşhani Şiran ilcesinde Ünsal Group Şiran Akademi takımı ile karşılaştı.

Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla geçerken Sungurlu Efeleri setin final bölümünde rakibi önünde özellikle hücumdaki etkili oyunu ile bulduğu sayılar sonucunda seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci set ise çok daha zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Ev sahibi Şiran Akademi takımı bu sete daha iyi başladı ve özellikle savunma direncini yükselterek temsilcimize kolay sayı şansı vermedi.

Maçın son bölümüne 23-19 önde girdi. Sungurlu Efeleri seti bu kritik sayıdan önce uzatmaya götürdü ardından da 28-26’lık skorla alarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette yine takımlar karşılıklı sayılarla geçerken Şiran Akademi takımı final bölümünde bu kez temsilcimize sete ortak olma şansı vermedi ve 25-22’lik skorla kazanarak maçta durumu 1-2 yaptı.

Dördüncü sette ise salonda Sungurlu Belediyespor fırtınası esti. Setin ilk sayısından itibaren oyunda üstünlüğünü kuran ve rakibin direncini erken kıran Sungurlu Efeleri seti 25-15’lik skorla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 20 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligde Fenerbahçe Medicana dokuzuncu maçında sekizinci galibiyeti alarak liderliğini devam ettirdi. Ligin tek namağlup takımı Onikişubat Belediyespor ise yedinci maçında Arkaspor karşısında set vermeden galip gelerek ünvanını korudu.

Grubun diğer iddialı takımı Kocaeli Kağıt ise beşinci maçında dördüncü galibiyetini alarak iddiasını ortaya koydu.