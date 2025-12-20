Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor ilk yarının son maçında bugün evinde Yücelen Anamurspor’u konuk edecek.

Temsilcimiz ilk yarının son maçını kazanarak ikinci yarıya çok daha moralli ve umutlu başlamak istiyor.

Ligde 12 maç sonunda 25 puanla dördüncü sırada bulunan Sungurlu Belediyespor 21 puanla altıncı sırada bulunan Yücelen Anamurspor ile zorlu maçta karşılaşacak.

Ligde son iki haftayı bay geçen Sungurlu Efeleri bugün saat 16’da Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanacak maçtan üç puanla ayrılarak hem üst sıralarla puan farkını kapatmayı hemde ikinci yarıya daha yüksek moralli başlamak istiyor.

Yücelen Anamurspor takımı ise ligde 7 galibiyet ve beş mağlubiyet ile play-off mücadelesi veriyor. Konuk takımda bu umutlarını ikinci yarıya artırmak için Sungurlu’dan puan yada puanlarla dönmek amacında.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir puan kaybına tahammülleri olmadığını ve kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. İki haftalık bay haftasında çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Özdemir aralarına yeni katılan transferler ile çok daha güçlü hale geldiklerini söyledi. Özdemir bugünki maça tüm Sungurluları takımlarına destek olmaya davet etti.

Sungurlu Belediyespor- Yücelen Anamurspor maçını Trabzon bölgesi hakemi Sema Kayıkcı yönetecek yardımcılığını ise ilimizden Hüseyin Kamber yapacak.

İki transfer tamam ikisi haftaya

Sungurlu Belediyespor takımdan ayrılan dört ismin yerine dört tecrübeli isim katacak.

Bu transferlerden ikisi bugün oynayacak diğer ikisi ise haftaya takıma katılacak.

Sungurlu Belediyespor Efeler liginde de oynamış pasör Berkün Eber Üstündağ ve orta oyuncu Samet Sineren’in işlemlerini tamamladı ve bugün forma giyecekler.

Sungurlu Belediyespor bir yabancı pasör çaprazı ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen son olarak Türşat forması giyen bir köşe oyuncusunun işlemlerini haftaya tamamlayacak ve kadrosuna katacak.