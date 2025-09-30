Bocce Türkiye Şamiyonasında Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak beş sporcu milli takım seçmelerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Muğla Akyaka’da 24-28 Eylül tarihlerinde yapılan Gençler, Ümitler, Büyükler Bocce Betank Türkiye Şampiyonasında Türkiye genelinden yaklaşık 700 civarında sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda genç erkeklerde Burak Poyraz Taşan tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler altın nokta kategorisinde ise Ömer Ceylan ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler altın nokta atışları sonunda ise Mehmet Yalçın üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Genç Kadınlar üçlü takım müsabakalarında ile Ela Uysal, Buğlem Kabasakal ve Ilgın Ela Kıvrak’dan oluşan Çorum takımı ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak bu önemli Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek kürsüye çıkan tüm sporcularını kutladı Çıtak beş sporcunun milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etmesinin grur verici olduğunu belirterek ‘Bu başanılarda her zaman bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a Akyaka’da kafile ile yakından ilgilendiren İlçe Müdürü Yavuz Karaarslanoğlu ile kafile başkanlığını yapan Sevgi Çıtak’a şahsım ve sporcumarım adına çok teşekkür ediyorum’ dedi.