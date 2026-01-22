Sungurlu Belediyespor play-off yolunda ikincilik hedefini sağlama almaya devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında deplasmanda Düzce Belediye Akademi takımını 3-2 yenen Sungurlu Efeleri ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Ligde namağlup lider Onikişubat Belediyespor takımı 15. maçında 15. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Oniki Şubat Belediyespor takımı bu galibiyet ile Efeler Ligine direk yükselmek yolunda büyük avantajını devam ettirdi.

İkinci sırada bulunan temsilcimiz Sungurlu Belediyespor da galibiyet ve puan farkı olarak rakipleri ile arasındaki puan farkını korumayı başardı. Kocaeli Kağıt takımı ise evinde Fenerbahçe Medicana takımına şans tanımadı ve 3-0 galip gelerek üçüncü sıra için avantaj yakaladı.

Ligde birinci olan takım direk olarak Efeler Ligine yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım direk finale kalacak. Üçüncü ile altıncı dördüncü ile beşinci takımlar karşılaşacak kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finali kazanan takım ise ligi ikinci bitiren takım ile finalde karşılaşacak ve Efeler Ligine yükselecek ikinci takım belli olacak.

Sungurlu Belediyespor’un Onikişi Şubat Belediyespor’un performansına bakıldığı zaman birincilik şansı zor görülüyor. Bu noktada temsilcimizin hedefi ligi ikinci bitirerek direk olarak finalde Efeler Ligi için mücadele etmek olarak görülüyor.

Ligin 18. hafta maçları pazar günü oynanacak. Sungurlu Belediyespor ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda karşılaşacak.