Bocce Raffa Gençler Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki bronz madalya kazandılar. 16-20 Ocak tarihleri arasında Mersin’de yapılan şampiyonada Çorum’dan Burak Poyraz Taştan genç erkekler Buğlem Kabasakal ise genç kadın çiftlerde kürsüye çıkmayı başandılar.

16-20 Ocak tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Salonunda yapılan Gençler Bocce Raffa Türkiye Şampiyonası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Çorum’dan Burak Poyraz Taşan genç erkekler Altın Nokta yarışmasında zorlu ve çekişmeli bir mücadele sonunda sonunda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Raffa Genç Kadın Çiftler kategorisinde ise Çorum’dan Buğlem Kabasakal partneri Ilgın Efe Kıvrak ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

Bocce İl Temsilcisi ve antrenörü Hakan Çıtak çalışmalarına her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a forma sponsorluğunu yapan Aydoğuş Otomotv sahibi Hayrettin Yaman’a şansı ve sporcuları adına teşekkür etti. Çıtak ayrıca karınca misali çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başarı için ter dökün sporcularını tebrik etti.