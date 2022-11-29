Sungurlu Jandarma Komutanlığı'na yeni hizmet binası

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, yaptıkları ortak açıklamada, Sungurlu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na yeni hizmet binası ve tesislerin yapılacağını belirttiler.

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya açıklamalarında, Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Yatırım Programında bulunan Sungurlu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Sungurlu’ya hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Sungurlu İlçemizin Sunguroğlu Mahallesi 1564 Ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 10 bin 119,03 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine 3 kattan oluşan hizmet binası (bodrum, zemin ve 1 adet normal kat), garaj binası, köpek kulübesi, nizamiye, nöbetçi kulübesi, doldur-boşalt istasyonu yapılacak şeklinde planlanmıştır. Taban alanı 762,64 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanın 2101,36 metrekareye inşa edilecektir”ifadelerini kullandılar.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Sungurlu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri yapım ihalesinin 26 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirileceğini kaydeden Ceylan ve Kaya, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmesi planlanmaktadır. İşin süresi 400 gün olarak belirlenmiş olup, 2024 yılında hizmete açılması planlanmaktadır”dediler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 21:42