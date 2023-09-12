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Sungurlu Belediyespor ve Sungurluspor işbirliği ile futbol alt yapı seçmeleri hafta sonu ilçe şehir stadyumunda gerçekleştirildi.

Seçmeleri kazanan geleceğin futbol yıldızları Antrenör Mustafa Özdemir ve diğer antrenör arkadaşlarına emanet olacak.

Seçmeler için 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında başvurular kabul edildi. Başvuruların ardından 2012-2013-2014-2015 doğumlular Cumartesi günü seçmelere alındı.

2008-2009-2010-2011 doğumlular ise Pazar günü seçmelere alındı.

Seçmelerde ısınma hareketlerinin ardından geleceğin yıldız adayları devreli olmak üzere çift kale maç yaptılar. Maç sırasında kendilerini göstermek için kıyasıya yarıştılar. Seçmelere katılan çocukların ve gençlerin aileleri de bu heyecana tribünde ortak oldular.

Yılardır Sungurlu’da basketbol, voleybol ve futbol dallarında tecrübelerini aktarmaya devam eden Antrenör Mustafa Özdemir, “Güzel ilçemiz de, futbol altyapılarını başlatıyoruz. Futbol takımlarımızda Sungurlu’muzun çocukları ve gençleri oynayacak. Bütün yaş grupların da, sponsorlar ve antrenörler görev alacak. Okullar açılınca antrenmanlar devam edecek, futbol sahamız çocuklarla ve gençlerle dolacak. Biz çocuklarımız ve gençlerimiz için, sportif faaliyetlerde, elimizi taşın altına koyuyoruz, ücretsiz bütün giderler kulüplerimiz tarafından karşılanacak. Akşam antrenmanların da, ücretsiz servis. Sporu sevenler, çocuğum telefon ve bilgisayardan uzaklaşsın diyenler, çocuğum sağlıklı bir şekilde gelişsin diyenler, çocuğum kötü alışkanlıklardan uzak olsun diyenler için bu fırsatı sağladık.” dedi.

Özdemir hafta sonunda düzenledikleri seçmeler için yaklaşık 500 çocuğun kayıt yaptırdığını ilk gün 2012-16 arası doğumlular ikinci gün ise 2005-2011 arası doğumluların seçmelerinin yapıldığını ve antrenörler tarafından beğenilen isimlerin çalışmalara davet edikdiklerini söyledi. Özdemir bu yüksek ilgi nedeni ile tüm sporcu velilerine teşekkür etti.