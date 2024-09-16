Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Özel İdare Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, daire amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından ‘Şahsiyetimizi İmanla İnşa Edelim O’nun gibi’ konulu bir konuşma sunum yapıldı.

Konuşmaların ardından program sona erdi.