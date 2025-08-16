Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, bölgede yürütülen altyapı ve saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenilenen içme suyu hattında yapılan çalışmaları denetleyen Kaymakam Köksal, su altyapısının modernizasyonunun, OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması açısından önemini vurguladı.

İncelemelerinin ardından hafriyat alanına geçen Kaymakam Köksal, sahadaki düzenlemeleri ve iş güvenliği önlemlerini gözden geçirdi. Çalışmaların düzenli ve hızlı ilerlemesi için ilgili personele talimat veren Köksal, yatırımların planlandığı şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca OSB’nin muhtemel genişleme bölgelerini de yerinde inceleyen Kaymakam Köksal, önümüzdeki dönemde genişleme çalışmalarının başlatılacağını ve bölgenin sanayi kapasitesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak incelemelerini tamamladı.