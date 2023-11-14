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Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, Filistin'e yardım elini uzatmak amacıyla harekete geçti.

Öğrenciler ve öğretmenler Filistinli kardeşlerinin yanında olmak ve onlara destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

Sunguroğlu İlkokulunda yapılan kermese, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de yoğun ilgi gösterdi. Kermeste, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra, geleneksel lezzetlerin de satışı yapıldı. Katılımcılar, aldıkları ürünlerle Filistin'e destek olmanın gururunu yaşadılar. Düzenlenen kermesten edilen gelirin tamamı öğrenciler tarafından Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere banka hesabına yatırıldı.

Kermese katılan vatandaşlar bu güzel ve anlamlı yardım faaliyetlerini sonuna kadar desteklediklerini ve Filistinli Müslüman kardeşlerinin yanında olduklarını belirtiler.

Filistin'e yapılan bu tür yardımların, insani değerlere örnek teşkil ettiğini vurgulayan vatandaşlar, duyarlılıkları ile örnek olan Sunguroğlu İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine teşekkür ettiler.