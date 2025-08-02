Bu yıl 3. sü düzenlenen Geleneksel Hitit Cup futbol turnuvası dün oynanan maçlarla başladı.

Turnuva pazar günü oynanacak final maçı ille sona erecek.

Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada tüm maçlar Mimar Sinan sahasında oynanacak. 18 takımın üç grupta mücadele edeceği turnuvada U 12 liginde Çorum şampiyonu Arca Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor takımları ilimizi temsil edecekler.

Üç grupta altışar takımın mücadele edeceği turnuvada grup maçları bu akşam oynanacak müsabakalar ile sona erecek.

Bu maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan yedi takım direk çeyrek finale yükselirken iki takım ön eleme maçları sonunda çeyrek finale yükselecekler.

Turnuva dün düzenlenen törenle başladı. Mimar Sinan sahasında düzenlenen açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ile mücadele edecek takımların idareci ve antrenörleri katıldılar.

Açılış töreninde ilk olarak konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı geleneksel hale getirdikleri Hitit Cup’un her geçen yıl gelişerek devam ettiğini belirterek amaçlarının bu tüm Türkiye çapında tanınan bir turnuva hale getirmek olduğunu belirterek katkı verenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise miniklere yönelik bu turnuvanın Çorum futbolu ve Çorum’un tanıtımı adına son derece önemli olduğunu belirterek mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi ve maçların centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Törende son olarak konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Çorum’u spor şehri yapmak hedefleri doğrultusunda bu tür ulusal organizelerin çok büyük önemi olduğunu belirterek Belediye olarak amatör spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Yağbat bu turnuva için ilimize gelen tüm takımlara hoş geldiniz ve turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Yarın oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçı ile turnuvanın şampiyonu belli olacak.