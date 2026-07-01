Trabzonspor, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Darnel Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini KAP'a bildirdi.

Dört isim KAP'a bildirildi

Bordo-mavili yönetim; kadro planlaması doğrultusunda

Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz

transferlerinde mutlu sona ulaştığını ve bu oyuncularla resmi anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle kamuoyuna resmen duyurdu.

Samet Akaydin 2+1 yıllığına Trabzonspor'da

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Samet Akaydin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Samet Akaydin, bu sezon 43 milyon 500 bin TL, bir sonraki sezon 53 milyon 875 bin TL ve sözleşmenin uzaması durumunda 60 milyon 100 bin TL garanti ücret kazanacak.