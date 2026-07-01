Çorum'da 2 okul müdürü emekliye ayrıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından, emekliye ayrılan Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş ile Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal’a eğitim camiasına sundukları değerli hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Gerçekleştirilen programda, uzun yıllar boyunca eğitime verdikleri katkılar ve öğrencilerin yetişmesine sağladıkları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür edildi.

Çağlar, emeklilik hayatlarına adım atan okul müdürlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ileterek, bugüne kadar göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür etti.