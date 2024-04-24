TFF, Trendyol 1.Lig'deplay-off tarihlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de birinci tur müsabakaları 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İkinci tur ilk maçları 20 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 24 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Çorum FK, ligin bitimine 3 hafta kala 55 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı siyahlılar eğer ligi böyle bitirirse direkt 30 Mayıs'ta final oynayacak.