Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde ikincilik kupasının sahibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği Serbest Güreş Süper Ligde eleme maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda sıralamayı belirlemek için mücadele ettiler.

Çorum Belediyespor serbest güreş takımı yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Antrenörler Levent Kaleli, Bülent Tuzcu ve Sinan Mumcu yönetimindeki Çorum Belediyespor güreş takımında 57 kiloda Bekir Keser, 61 kiloda Emre Çetin, 65 kiloda Mustafa Zopalı ve Mutlu Can, 70 kiloda Hamza Zopalı, 74 kiloda Hüseyin Bakır, 79 kiloda Mertcan Damatoğlu,. 86 kiloda Abdullah Arslan ve Mahmut Özkaya, 92 ve 97 kilolarda Samet Özarslan ve 125 kiloda ise Atilla Kaan Aydın’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Büyük bir mücadeleye sahne olan yarı final maçında iki takımda beşir sıklette galibiyet aldı. Bu eşitlik durumunda ise puan ve tuşlamaya bakılarak yapılan puanlama sonunda Çorum Belediyespor rakibine 23-20 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Akşam seansında ise diğer yarı final maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u yenen ASKİspor ile Çorum Belediyespor güreş takımları Türkiye Şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi önünde iyi bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz dört sıkleti kazanırken altı sıkleti kaybetti ve bu mağlubiyet ile sezonu Türkiye ikinci olarak büyük bir başarıya imza atarak tamamladı.