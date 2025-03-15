Kafkas Kültür Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 600 ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerini taşıyan tır, Çorum Gıda Toptancılar Sitesi'nden yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Burhan İlhan, "Çerkez Sürgünü" ile savaşı, acıyı, toplama kamplarını ve soykırımı yaşamış bir halkın çocukları olarak, Suriye'de, Gazze'de yaşanan trajediyi çok daha derinden hissettiklerini bildirdi.

Bu nedenle Suriye'deki savaş mağdurlarının yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirten İlhan, " Çorum luların kampanyamıza desteği sürerken, yıllardır Çorum ’daki kardeşlerimize gıda yardımında bulunan Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çok kıymetli bir desteğiyle karşılaştık. Bugün burada yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini görüyor, bu değerli yardımı sahiplerine ulaştıracak aracı uğurluyoruz. Bu yardımlar, 600 ailenin bir aylık gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özdoğan ise kentteki Suriye uyruklu vatandaşlarla yıllardır yardımlaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır ramazan ayını vesile kılarak yardımlaşıyoruz. Bu yıl yaralarını sarmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmak bizlere ayrı bir mutluluk vermiştir. Paylaştığımız dünyalıklar bizdeki emanetlerdir. Asıl sahibi Yüce Yaradan'dır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."