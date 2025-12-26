Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ile Karabürçek Köyü Muhtarı Mehmet Sucu, SYDV Mütevelli Heyetine seçildi.

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinin muhtar üyeleri yapılan seçimle belirlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Daha sonra yapılan SYDV Mütevelli Heyeti Merkez Mahalle Muhtarları seçimine temsilci olarak Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve köy muhtarları temsilciliğine ise Karabürçek Köyü Muhtarı Mehmet Sucu aday oldular.

Yapılan oylamada her iki muhtarda oy birliği ile SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildiler. Toplantı muhtarların taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

