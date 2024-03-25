Taekwondo ailesi cumartesi akşamı da Federasyon Başkanı Metin Şahin’in iftarında bir araya geldi.

İlimizde hafta sonu yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası için ilimize gelen kafileler ilk olarak cuma akşamı Federasyon Başkan Adayı Şampiyon sponcu Bahri Tanrıkulu’nun iftarında bir araya geldiler.

Cumartesi akşamı ise Federasyon Başkanı Metin Şahin’in Anitta Otel’de verdiği iftara Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon AsBaşkanı Seyfullah Özdemir, Genel Sekreter Emine Darıcı, İl Temsilcisi Mustafa Kanat, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile kulüp idareci, antrenörleri ve hakemler katıldılar.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin iftara katılan tüm davetlilere teşekkür etti ve aile olarak hep birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.