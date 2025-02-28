Ahlatcı Çorum FK’da yarın Iğdır FK ile karşılaşacak kadro açıklandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Adanaspor maçı kadrosuna önceki gün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcular Eren Tunalı ve ve Taha Reçber’i aldı.

Adanaspor maçı kadrosunda yer alan Ozan Sol sakatlığı, Suat Kaya ise cezalı olması nedeni ile Iğdır FK maçı kadrosunda yer almadı. Dün yapılan antrenmanın ardından 21 kişilik maç kadrosunda Hasan Hüseyin Akınay ve Ahmet Said ile Loick Landre, Kerem Kalafat, Taha Reçber, Zargo Toure, Kadir Seven, Eren Tunalı, Erkan Kaş, Atila Turan, Amar Catiç, Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül, Atakan Cangöz, Coşgun Diniyev, Daniel Avounou, Burak Süleyman, Eren Karadağ, Thomas Verheydt, Hasan Ege Akdoğan ve Ali Akman bulunuyor.