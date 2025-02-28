Ahlatcı Çorum FK yarın deplasmanda oynayacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ahmethan Köse ile dizinde ağrı olan Ozan Sol katılmadılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti. Daha sonra topla dripling yaptıran teknik heyet ardından da Iğdır FK maçının son taktik provasını yaptırdı. Taktik çalışma sırasında Iğdır maçındaki oyun sistemleri hakkında futbolculara bireysel olarak uyarılarda bulunduğu gözlenen Teknik Direktör Serkan Özbalta takımdan basit top kaybı yapmaması konusundaki isteklerini tekrarladı.

Oldukça tempolu geçen taktik çalışmada futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Iğdır maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bu çalışmanın ardından açıklanan maç kadrosu bu sabah 07.30’da Ankara’ya hareket edecek.

Çorum FK kafilesi saat 11.50 uçağı ile Iğdır’a gidecek.

Kırmızı Siyahlı takım yarın saat 16’da oynayacağı maçın ardından geceyi Iğdır’da geçirecek.

Kafile pazar günü öğlen saatlerinde uçakla Ankara’ya ordandan karayolu ile Çorum’a dönecek.