İki dönem Çorum FK’da görev yapan ve kırmızı siyahlı takımla 2. ligde şampiyonluk yaşayan Tahsin Tam Bursaspor’un başında 3-0 kazandığı ve liderlik koltuğunda oturduğu maçın ardından ayrılık kararı alındı.

Bursaspor cumartesi akşamı evinde oynadığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının 3-0 kazandıktan sonra yönetim ile yapılan görüşme sonunda anlaşarak ayrılma kararı alındı.

Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kendisine ve teknik ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Ayrılık kararının ardından Bursaspor’da yeni teknik direktör için başlatılacak sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahsin Tam’a teşekkür etti. Çelik "Hocam, zor bir zamanda geldin; güzel işler yaptın.Ekibinle birlikte kulübüm adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerin için çok sağ ol, yolunuz açık olsun" ifadeleriyle Tam'a veda etti.