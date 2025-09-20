Arca Çorum FK Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, bizlere 2. Lig şampiyonluğu yaşatarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamız Tahsin Tam’a ve ekibine yürekten teşekkür ederiz.

Arca Çorum Futbol Kulübü tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın bu yolculuğumuzdaki yeri her zaman özel kalacaktır. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Tahsin Tam" ifadelerine yer verildi.