Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki JD 486 yabancı plakalı otomobil, B.Ç'nin kullandığı 34 SDU 72 plakalı cip ve B.G. yönetimindeki 19 TP 746 plakalı hafif ticari araç, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada cip ve yabancı plakalı aracın sürücüleriyle araçlarda bulunan C.B. ve A.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı