Cumhuriyet Halk Partisi, 28. Dönem TBMM İhtisas Komisyonları’nda kendilerine düşen üyelikler için isimleri belirledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görevlendirildi.

35 kişiden oluşan KİT Komisyonu’nda, Cumhuriyet Halk Partisi 8 üye ile temsil ediliyor. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, komisyonda partisini ve Çorum’u temsilen iki yıl süreyle görev yapacak.

KİT Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra; Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz görev yapacak.

35 kişiden oluşan komisyon üyeleri parlamentonun denetim yetkisi çerçevesinde, kamu kaynağı kullanan kuruluşlardan olan 100’den fazla kurumu Sayıştay raporları doğrultusunda denetleyecek.