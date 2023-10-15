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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 16 Ekim Pazartesi günü teslim edileceği açıklanan TOKİ Silmkent konutlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen 743 konutun tamamen teslim edileceği düşünülürken yalnızca 95 dairenin teslim edileceğini öğrendiklerini ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Emeklilerimiz için verdiği 5 bin TL’de büyük bir ayrımcılık yaparak çalışan emeklileri kapsam dışı bırakan AKP iktidarı, Çorum’da da emekliler için yapılan konutlarda başka bir ayrımcılığa imza attı. Emeklilerimiz için yapımına 6 yıl önce başlanan ve defalarca teslim edileceği açıklanan TOKİ Silmkent konutlarında nihayet son teslim tarihi olarak 16 Ekim 2023 olarak açıklanmıştı. Biz de vatandaşlarımız adına sevinmiştik. Sevincimiz fazla sürmedi. Tıpkı evlerini almayı bekleyen hak sahipleri gibi biz de hüsrana uğradık. Edindiğimiz bilgilere göre, 743 konuttan yalnızca 95 konut teslim edilecek. Geriye kalan 648 hak sahibi mağdur edilecek. 95 vatandaşımız 6 yıl sonra da olsa evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, 648 vatandaşımız evine kavuşma hayalini belirsiz bir şekilde öteleyecek. Yazık değil mi bu insanlara? Yıllardır ev hayaliyle bekliyorlar. Ev sahipleri tarafından evlerinden atılıyorlar. TOKİ Başkanına sesleniyorum, emekli vatandaşlarımızın ağzına bir parmak bal çalmayı bırakın. Geriye kalan 648 vatandaşımızın evini de bir an önce teslim edin. Yaparsa AK Parti yapar, bir tarafı yapar diğer tarafı bozar.” (Haber Merkezi)