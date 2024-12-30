CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada gelirinin yüzde 86’sını halktan kesilen vergilerden oluşan TRT’nin, elde ettiği bu gelirinin yüzde 54’ünü dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere aktardığını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan kanunla elektrik faturalarından TRT’ye aktarılan pay kaldırılırken, bandrol ücretlerinde yapılan artışla TRT’nin 2023 yılı bandrol gelirinin 18 milyar 244 milyon 238 bin TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Cep telefonu, televizyon gibi vatandaşların aldığı tüm görsel ve işitsel cihazlardan kesilen bandrol ücreti gelirlerini 2023 yılında önceki yıla göre 2 katından fazla artıran TRT, bu paranın 3’te 1’ini dış yapımlara aktardı. 2022 yılında dış yapımlara 3 milyar 422 milyon 884 bin TL harcayan TRT’nin dış yapım giderleri, 2023 yılında yüzde 79 artarak 6 milyar 130 milyon 494 bin TL’ye yükseldi. Sayıştay’ın TRT ile ilgili hazırladığı raporda yer alan tespitlere göre, kurum dışından temin edilen yapım ve programlar 2022 yılında 1 milyar 280 milyon 305 bin lira iken, 2023 yılında 2 milyar 443 milyon 470 bin TL olarak gerçekleşti. Kurum dışından temin edilen haber ve haber program giderleri 2022 yılında 2 milyar 44 milyon 308 bin lira iken, 2023 yılında 3 milyar 420 milyon 106 bin TL’ye çıkarken, TV ve radyo programları için kurum dışı şahıslardan yapılan muhtelif hizmet alımları 98 milyon 271 bin TL’den, 266 milyon 919 bin TL’ye çıktı. Kurum dışı şahıslardan yapılan ödemelerin 2022 yılına göre yüzde 266 oranında artması dikkati çekti. Gelirlerinin yüzde 86’sını halktan kesilen vergilerden elde eden TRT’nin 2023 yılı kârı 7 milyar 692 milyon 495 bin liraya oldu” dedi.

“Halktan kesilen vergilerle yayın hayatını sürdüren TRT yine bildiğimiz gibi” diyen Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları dile getirdi:

“TRT’ye ödenen elektrik katkı payı kaldırılsa da bandrol ücretlerinin alanının genişletilmesi ve kesinti oranın artırılması nedeniyle TRT’nin bandrol gelirleri 18 milyar lirayı geçti. Arabalardaki teyplerden, akıllı kol saatlerine, cep telefonundan radyoya kadar uygulanan bandrol ücretlerini kasasına koyan TRT, bu paranın 3’te 1’ini dış yapımlara harcamış. Yani halktan aldıklarını dış yapımlar aracılığıyla yandaşlara dağıtmış. Bir diğer dikkat çekici nokta ise kurum dışı şahıslara yaklaşık 267 milyon liralık ödeme yapılması. Bu kurum dışı şahısların hepsinin de iktidara yakın kişilerden olduğunu söylememize gerek yok. TRT paraları halktan topluyor ama sadece iktidarın borazanlığını yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet partilerine yer vermiyor. TRT’nin yarattığı bu yandaş düzenin karşısında duracağız ve halktan toplanan vergilerin hesabını soracağız.”