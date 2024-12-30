Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların yeni yıla güven ve huzur ortamında girebilmeleri için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda Valiliğin bir dizi tedbir aldığının ifade edildiği açıklamada,

bu tedbirler şöyle sıralandı:

“Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar/meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, terminal, otobüs durağı, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahaller ile kritik önemi haiz tesislerde personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Meydana gelebilecek hırsızlık, kapkaç vb. asayiş olaylarına karşı önleyici devriye ekipleri görevlendirilmiştir. Şehir içi ulaşım ve şehirlerarası karayollarında tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış, araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde, yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen eğlence mekânları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimleri aralıksız devam ettireceklerdir.

Yılbaşı gecesi ve tatilinin İlimiz genelinde huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde geçmesi için Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tüm tedbirler gözden geçirilmiş olup, vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukta; 112 Acil Çağrı Merkezi, 159 Karayolları, 186 Elektrik, 187 Doğalgaz arıza ihbar hatlarına 7/24 ulaşabilecektir.

Alınan tedbirler; Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir.”