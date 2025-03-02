CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Mustafa Uslu'nun ailesini ziyaret etti.

Şehidimizin babası Sadık Uslu ve kardeşlerine taziye ziyaretinde bulunan Milletvekili Tahtasız, "Baba Sadık Uslu’ya Çorum Valisi tarafından verilen ev sözü için Sayın valimize teşekkür ediyor, şehit ailesinin en kısa zamanda kendilerine yakışır bir eve kavuşmasını diliyoruz. Devletimiz var olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Tahtasız ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Bayat ilçemize bağlı Çukuröz köyünde ziyaret ettiğimiz ailenin acısı ve yaşam koşulları yüreklerimizi dağladı. Evi kullanılamayacak vaziyette olduğu için taziyeleri kardeşinin evinde kabul eden şehidimizin babası Sadık Uslu, acısını yüreğine gömmüş ve kendisini devletimizin şefkatli ellerine bırakmış.

Baba Sadık Uslu’nun beş çocuğunu yetiştirdiği evden çıkan şehidimiz Mustafa Uslu, binlerce Mehmetçiğimiz gibi kendini vatan uğruna feda etti. 24 yaşındaki evladını toprağa veren baba Sadık Uslu’nun ve tüm ailesinin acısını paylaşıyoruz."