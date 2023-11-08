AK Parti eski belediye meclis üyesi Talip Bektaş'ın eşi, Yargıtay Üyesi Veysel Bektaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ın yengesi Arife Bektaş (63) vefat etti.
CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arife Bektaş'ın cenazesinin Cuma günü cuma namazından sonra Akşemseddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.