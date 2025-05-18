Çorum Türk Ocakları’nda “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Vatan ve Millet Telakkisi” konulu konferans gerçekleştirildi.

Ocak binasında gerçekleştirilen programa Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Saadet Partisi Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve Türk Ocakları üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar yaptı.

Vatanın kutsal bir kavram olduğunu ve milleti millet yapan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten İrfan Çağlar, “Milletin inşasında, oluşumunda vatan kavramının stratejik bir önemi var. Vatanımızın kıymetini bilmek lazım. Vatansız yaşamanın acısı çekmediğimiz için belki bilmiyorum ama Doğu Türkistan’da yaşananları izledikçe vatansızlığın ne olduğunu yaşıyoruz. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü. Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. İnşallah Türk öksüz olmayacaktır. Ben milletin sağduyusuna hep güvenmişimdir. Rabbimin de rızasıyla Türkiye’de güzel şeyler olacak. Hayat dengelerden ibarettir. Her geçim bir denge bozuluşunu temsil eder ama elinde sonunda durduğu noktaya geri döner” dedi.

Çağlar’ın konuşmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaaddin Karaca da katılımcılara sunum yaptı.