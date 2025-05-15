Trendyol 1. ligde takımların taraftar sayıları açıklandı.Çorum FK taraftar sayısı olarak 20 takım arasında sekizinci sırada yer aldı.

Sezon boyu takımların evlerinde oynadıkları maçlardaki taraftar sayılarına göre Kocaelispor toplam 246.898 biletli taraftar ile ilk sırada yer alırken maç başı ortala sayının ise 13.716 kişi olarak açıklandı.

İkinci sırada Amedspor kulübü 220.543 taraftar ile yer alırken Ankaragücü kulübü 115.734 taraftar ile üçüncü sırada yer aldı.

Bundan sonra ise biranda taraftar sayısı yarı yarıya düşüyor. Gençlerbirliği 67.973 taraftar ile dördüncü sırada yer alırken Urfaspor kulübü 64.916 taraftar ile beşinci sınara yer aldı. Sakaryaspor 54.372 taraftar ile altıncı sırada yer alırken Erzurumspor 53.692 taraftar ile yedinci sırada. Çorum FK ise 52.015 taraftar ile sekizinci sırada yer alırken ortalama maç başı taraftar sayısı 2.738 oldu.

Ligde en az taraftar sayısı ise üç İstanbul takımının oldu. Erokspor maçlarını 6917 taraftar izlerken İstanbulspor’un 7302 ve Ümraniyespor’un ise 8559 taraftar izledi. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor’un ise taraftar sayısı 9335