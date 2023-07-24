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HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Kaptanı Murat Yıldırım taraftarların bu sezon çok farklı bir Çorum FK göreceğini bir yıl daha forma giyme kararından dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Murat Yıldırım ilk etap kampı sonunda yaptığı değrelendiremede ilk iki etabın son derece iyi gittiğini ve tüm takıman çok istekli olduğunu belirterek ‘Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz’ dedi. Kaptan Yıldırım ‘Yeni transferlerimiz oldu onlarla beraber daha da güçlendik. İnşallah sezonu iyi bir başlangıç yaparız. 56 yıl sonra çıkılan 1. ligde mücadele etmek tabiki kolay olmayacaktır. İnşallah geçen sezon olduğu gibi taraftarlarımız yeni stadı doldurur ve en iyi şekilde Çorum’u temsil ederiz.

Çorum FK olarak eski futbolculardan oluşan bir yönetimiz var. Bu açıdan bakıldığında takım olarak iyi yönetildiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız yeni sezonda çok farklı bir Çorum FK görecekler. Her zaman kazanmak için oynayan bir takım olacağız.

Şu an için hedef belirlemedik lig ilerledikçe alacağımız skorlar hedefimizi belirleyecektir. Bizler futbolcular olarak sahada hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız sahada çok iyi bir Çorumspor görecektir. Bu noktada taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak onlar bizim yanımızda olmaya devam etsinler. İki etap sonunda çok iyi bir ortam oldu ve herkes birbiri ile çabuk kaynaştı. Bu kaynaşma sonunda başarı geleceküir.

Geçen sezon sonu futbolu bırakma konusunda bir karar vermiştim. Ancak benim bırakma kararım ailevi sorunlardan dolayıydı. İnsan futboldan kolay kolay kopamıyor. Ancak hem fiziksel hem zihinsel bir yıl daha oynayabileceğimi düşündüm ve bu yüzden bir yıl daha devam etme kararı aldım. İnşallah taraftarlarımıza mahcup olmam’ dedi.