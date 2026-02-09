Çorum Belediyesi tarafından Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki alanda hayata geçirilen Tarihi Çorum Meydanı Projesi kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Yeni meydan anahtarcı esnafının bulunduğu yapının yıkılamaması nedeniyle bitirilememişti.

Anahtarcı esnafı ile belediye arasındaki yasal süreç tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, bina önümüzdeki günlerde boşaltılacak.

Binanın yıkılmasıyla Çorum yeni bir meydana kavuşacak.

1550 METREKARELİK YENİ MEYDAN

Toplam 1.550 metrekareye sahip proje alanında; oturma yerleri, pergolalar, taksi durağı ve araç park yeri, 6 adet çanak havuz, bir adet çeşme, çevre aydınlatmaları ve doğal taş zemin kaplamaları bulunuyor.