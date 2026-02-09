Şanlıurfa’nın eşsiz damak lezzeti Mehmet Hacıoğlu Baklava Çorumlularla buluştu.
İşletmeciliğini Emre Uncu’nun yaptığı Mehmet Hacıoğlu Baklava Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi numara 56/A’da hizmete girdi.
‘Her tadında ustalık’ sloganıyla müşterilerine hizmet veren işletmede bol çeşit dikkat çekiyor.
Fıstık dilber, fıstık bülbül yuvası, fıstıklı kaymaklı atom, fıstık sarma, fıstık açık şöbiyet, fıstıklı havuç dilim, özel fıstıklı kaymaklı bomba, yeşil midye, fıstıklı kuş gözü, iri fıstıklı sarma, soğuk baklava, yeşil şöbiyet, cevizli midye, cevizli saray sarma, cevizli bülbül, cevizli özel çıtır baklava, cevizli sarı burma, fıstıklı parmak kadayıf çeşitleriyle sofraları tatlandırmaya talip olduklarını belirten Emre Uncu yaklaşan Ramazan ayında; ‘iftar sofralarının tadı Mehmet Hacıoğlu Baklava’dan geçiyor’ diyerek bayrama özel tepsi siparişleri de aldıklarını söyledi.