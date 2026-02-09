Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim markalarından Endless Abroad, Çorum’daki yeni ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum’da eğitim kurumlarına uluslararası paydaşlıklar sağlamak ve öğrencilerin yurtdışı eğitim kariyer hayallerini gerçekleştirmeyi hedefleyen Endless Abroad, Gazi Caddesi Hasan Basri İş Merkezi 3.katında Çorum halkının hizmetine girdi.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti eski İl Başkanı Murat Günay ile çok sayıda davetli katıldı.

Endless Abroad’ın yurt dışında eğitim hayali kuran öğrencilere yönelik kapsamlı ve bireysel odaklı danışmanlık hizmetleri sunan bir eğitim danışmanlığı firması olduğunu belirten firma kurucusu Anıl Kürkcü, Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede lise değişim programları, üniversite ve yüksek lisans başvuruları, dil okulları, yaz okulları ve sertifika programları konularında öğrencilere rehberlik sunduklarını ifade etti.

Endless Abroad olarak öğrencilerin akademik geçmişlerini ve hedeflerini dikkate alarak doğru ülke, doğru okul ve doğru program eşleşmesi yapmayı amaçladıklarını belirten Kürkçü, başvuru sürecinden vize danışmanlığına, kabul sonrası yerleşim ve oryantasyon süreçlerine kadar tüm aşamalarda öğrencilere destek sunduklarını kaydetti.

Öğrenci odaklı yaklaşımı ve şeffaf danışmanlık anlayışıyla Endless Abroad’ın Çorum’da ve bölgede yurt dışı eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediğini dile getiren Kürkcü;

“Bu ofisin açılışı, benim için yalnızca yeni bir iş başlangıcı değil, aynı zamanda memleketime duyduğum vefanın bir göstergesidir. Endless Abroad ve Edufly Academy çatısı altında, Çorum’daki ve bölgemizdeki öğrencilerimizi doğru akademik yönlendirmelerle yurt dışındaki nitelikli eğitim kurumlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Açılışımıza Endless Abroad merkez yöneticilerimizin, yerel protokolümüzün ve basın mensuplarımızın katılımı bizleri son derece onurlandırdı. Çorum’dan dünyaya uzanan güçlü bir eğitim köprüsü kurmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi

ANIL KÜRKCÜ KİMDİR?

1989 Ankara doğumlu olan Anıl Kürkcü, eğitim hayatına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde başladı. Lisans eğitiminin son yılında Fransa’da Université de Valenciennes’e geçerek eğitimini burada tamamladı. Yüksek lisansını ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransızca Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlayan Kürkcü, akademik kariyerini uluslararası bir perspektifle güçlendirdi.

Mesleki kariyerinde uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Fen Bilimleri Kolejleri bünyesinde Yabancı Diller Koordinatörü olarak görev alan Anıl Kürkcü, bu sürecin ardından Londra merkezli Cambridge University Press & Assessment çatısı altında faaliyet gösteren TEAS Press’te Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Yayıncılık sektöründe edindiği tecrübelerle Türkiye genelindeki birçok koleje, yabancı dil yayınları ve öğretmen eğitimleri alanında destek sağladı.

2025 yılında memleketine dönme kararı alan Kürkcü, Çorum’da kendi eğitim girişimlerini hayata geçirerek Edufly Academy ve Endless Abroad markalarını kurdu. Hâlihazırda Karadeniz Bölgesi’ndeki eğitim kurumlarına yabancı dil gelişimini destekleyen dijital eğitim materyalleri sunan Kürkcü, Endless Abroad markasıyla da yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.