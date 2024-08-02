Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, son günlerde meydana gelen orman ve anız yangınları nedeniyle açıklama yaparak, anız yakmanın zararları hakkında çiftçilere uyarıda bulundu.

Göktekin açıklamasında; “Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi ilimizde de özellikle Mayıs- Ekim ayları arasında meydana gelen anız yangınları, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapısını bozmakla birlikte, yerleşim yeri yangınlarına, orman alanlarımızın yanmasına, çevre ve hava kirliliğine sebep olmaktadır. Güvenli gıdaya ulaşmanın ve dolayısı ile tarımın ehemmiyetini son yıllarda daha iyi anladık. Bu sebeple gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli miras şüphesiz ki topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayın.” dedi.

Göktekin, orman yangınlarının büyük zararlara yol açtığını, can ve mal kaybına neden olduğunu belirtti.

Vatandaşların, ormanlık alanlarda sigara içmemesi, cam parçalarını etrafa atmamaları, ateş yakmaktan kaçınmaları ve herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede ilgili kurumlara haber vermeleri gerektiğini ifade eden Göktekin; "Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak “Anız Yakma, Geleceğini Karartma” sloganıyla yola çıkarak, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmaması, cam parçalarının etrafa atılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması hakkında üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı yapılan toplantılarla, sosyal medya aracılığı ile ve siz değerli medya mensupları aracılığı ile her platformda bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı