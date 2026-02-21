2023 yılında Çorum Valisi iken 6 Şubat asrın depreminde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Koordinatör Vali olarak görev İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk il ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi burada yaptığı konuşmada, 2 ay boyunca Afşin'de koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen bu depremler hayatları, hatıraları ve umutları da enkaz altında bıraktı. Kahramanmaraş merkezli bu büyük sarsıntı 7'si büyükşehir olmak üzere toplam 11 ilimizin 120 bin metrekarelik kilometrekarelik bir alanı etkisi altına aldı. On binlerce insanımızı toprağa verdik bu büyük depremde. Sadece Kahramanmaraş'ta 13 bine yakın insanımız Hakkın rahmetine kavuştu. Kahramanmaraş asrın felaketinin merkezi olmuştu o büyük depremlerde. Ama aynı zamanda asrın dayanışmasının da sembol şehirlerinden biri haline geldi. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliğinde devletimiz felaketin ilk anından itibaren bütün imkanlarıyla sahaya indi. Tek bir vatandaşı dahi o günlerde sahipsiz bırakmadı. Sadece deprem bölgesinde görevlendirilen ya da gönüllü giden depremlerde gönüllü olan kardeşlerimiz değil bütün bir milletimiz o dönemde birbirine kenetlendi. ve kardeşlik nöbetinde yerini aldı. Öğlen meydana gelen ikinci depremde beni Afşin'de görevlendirdiler ve 2 ay süreyle Afşin'de görev yaptım. O dönemde Afşinli kardeşlerimizin ve diğer bütün bölgelerdeki kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaştık. Yaralarını sarmaya gayret ettik. Hep aynı dualara amin dedik. Ben o görev yaptığım 2 aylık süre içerisinde Afşin'de depremin olduğu diğer bölgelerde milletimizin nasıl birbirine kenetlendiğini, nasıl kardeşlik hukukunu yeşerttiğini canlı olarak da görmüş oldum" diye konuştu.