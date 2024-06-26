Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürleri tarımda yapılacak çalışmalar ile ilgili bir istişare toplantısı düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin başkanlığında, ilçe ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında tarımda yapılacak çalışmalar ele alınarak, mevcut durum değerlendirmesi yapıldı ve gelecekteki projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Hayrullah Göktekin toplantıda yaptığı konuşmada, tarım ve orman sektöründeki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi verirken, ilçe ve şube Müdürlükleri ise karşılaştığı sorunların çözümü için ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara dair planlar tartışıldı ve verimliliği artıracak stratejiler belirlendi.

Toplantı, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve müdürlüklerin daha etkin ve koordineli bir şekilde çalışması adına atılması gereken adımların belirlenmesi ile son buldu.