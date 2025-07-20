CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Sungurlu Karakaya Köyü muhtarı ve köylülerle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Karakaya köyüne taş ocağı yapılmasının planlandığını aktaran Milletvekili Tahtasız, “Karakaya köyünün içinde su depolarının da olduğu bölgede bir taş ocağı kurmak için uğraşıyorlar. Delice-Çorum hızlı tren hattıyla ilgili böyle bir talepte bulundular ama biz doğamıza, suyumuza, köyümüze sahip çıkmak istiyoruz. Taş ocağı yapılmak istenen bölge tam da Karakaya köyünün içinde. Köy yaşam alanının içerisinde taş ocağı olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Köylünün taş ocağı istemediğini ifade eden Tahtasız, “Biz bu iktidardan şunu bekliyoruz. Köylümüz taş ocağı istemiyor. Tabi ki hızlı trene ve yatırıma karşı değiliz. Biz hızlı tren ihalesinin yapılış şekline karşıydık. Şu anda da hızlı tren hattına malzeme almak için Karakaya köyümüzün katledilmesine karşı çıkıyoruz” diye konuştu.

Taş ocağının başka bir alana kurulması gerektiğini vurgulayan Tahtasız, “Taş elbette lazımdır ama köyün içinde taş ocağı yapılması olmaz. Biz Çorum Sungurlu Karakaya köyünde taş ocağı açılmasına karşıyız. Geniş kapsamlı bir araştırma yapılarak köye ve köy halkına zarar verilmeyecek bir alanda taş ocağı açılmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak zeytinliklerin madene açılmasını düzenleyen teklifin geçmemesi için uğraş veriyoruz. Fakat AKP iktidarı her ne hikmetse bir avuç azınlığa verdiği sözden dolayı bu maden yasasını geçirmeye çalışıyor. Biz doğanın katledilmesine, ağaçların kesilmesine, suların kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Biz köylülerimizle beraber direneceğiz” diye konuştu.