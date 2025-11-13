Antalya Kemer’de yapılan 16. Bocce (Petank) turnuvasında Çorumlu sporcu Burak Boyraz Taşan’ın da forma giydiği erkek milli takımı birincilik kupasının sahibi oldu.

10-11 Kasım tarihleri arasında Kemer’de yapılan 16. Kemer Uluslararası Bocce (Petank) turnuvasında Çorumlu sporcu Burak Poyraz Taşan ile birlikte Bekir Şentürk, Adem Sebik ve Esat Çelik’ten oluşan Bocce milli takımı zorlu rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Turnuvada Hongkong ikinci Cezayir üçüncü Macaristan takımı ise dördüncülük kupasını aldı.