Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'ye giden TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler ilk olarak Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükelçi Bağcı’ya ve misyonda görev yapan çalışanlara başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un heyetinde; MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun bulunuyor.