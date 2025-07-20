Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 30 Haziran'dan buyana sadece bir amaç için çalıştıklarını söyledi. Tam, cumartesi günü Turan Tovuz takımıyla oynanan hazırlık maçı öncesi spor basını ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar, takımın son durumu yeni sezon hedefleri ve camiadan beklentileri konusunda samimi açıklamalarda bulundu.

Sezon başı planlamasında konulan hedef doğrultusunda transferlerin yapıldığına dikkat çeken Tam, "Bu takımın tek bir hedefi var, o da şampiyon olmak. Yapılan transferler de tamamen bu doğrultuda. 30 Haziran'dan bu yana yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu sezon iki ligin arası 65 gün oldu. Bu çok uzun bir süreç. Biz bu süreçte futbolcularımızı hem mental, hem de fiziki olarak hazırlamakla yükümlüyüz. Bunun için de çalışıyoruz. Ancak bir takımın başarılı olması için tüm şehrin istemesi gerek. Bu bağlamda tüm şehrin desteğini şimdiden bekliyoruz .2. Lig'de elde ettiğimiz şampiyonluktaki sinerjiyi bu sezonda yakalamamız lazım." dedi.

‘2-3 transfer daha yapabiliriz’

Şuana kadar yapılan transferlerin kendileri açısından doğru isimler olduğunu ifade eden Arca FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, bundan sonraki süreçte de belirledikleri mevkilere 2-3 transfer yaparak sezona güçlü bir şekilde girmek adına hareket edeceklerini kaydetti. Tam bir tane 8 numara bir tanede Erkan Kaş ile rekabet edebilecek bir sol beke ihtiyacımız var. Hedefimize ulaşmak için takım içinde rekabet çok önemli. Forma rekabeti oluşturmak için her mevkide iki iyi isim bulundurmak istiyoruz. Bu noktada Başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah üçüncü etaba kadar transferi tamamlarız’ dedi.

‘Futbolun içinden gelen bir başkan çok büyük avantaj’

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile çalışmanın çok avantajlı olduğunu vurgulayan Tam, " Başkanımız Oğuzhan Yalçın ile çalışmak bence büyük avantaj. Çünkü kendisi futbolun içinden gelen birisi olduğu için bir çok konuyu anlatmanıza gerek kalmıyor. Bu bir teknik adam için çok olumlu bir durum. Kendisiyle de zaten uyumlu bir şekilde çalışıyoruz " şeklinde konuştu.

‘Önde baskılı ve coşkulu bir oyun oynayacağız’

Bu sezon önde basan ve coşkulu bir futbol sergileyeceklerinin altını çizen Tam, yaptıkları çalışmalarda bu yönde olduğunu ifade etti. Bu ligin asla disiplinden uzak kalınacak bir lig olmadığının altını çizen Tam, " Bu sezon baskılı ve coşkulu bir oyun oynayacağız. Yaptığımız antrenmanlarda da bunun üzerine duracağız. Burası çok ilginç bir lig. 2 haftada ya üste çıkıyorsunuz, ya da düşme potasında kendinizi buluyorsunuz. Kesinlikle şakası olmayan bir lig. Biz de bunun bilinciyle çalışacağız ."dedi.

‘Futbolcularımın insani kalitesi çok iyi’

Mevcut kadrodaki tüm futbolcuların insanî kalitelerinin de üst düzey olduğuna işaret etti. Bunun bir futbol takımı adına son derece önemli olduğuna dikkat çeken Tam, " Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü bu şezon kadroları iyi olan takımlarla mücadele edeceğiz. Öyle ki, bazı takımlar kadrolarını korurken, diğerleri de gerekli takviyeleri yapıyor. Biz bu zorlu yarışta futbolcularımızın hem saha içinde hem de saha dışında kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum " dedi.