Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, kulüp Başkanı olmasının altında yatan tek gerçeğin yüksek motive olduğunu dile getirerek; “Yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk” dedi

Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Baran Korkmazoğlu, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kahveland Buhara Premium Cafe'de gerçekleşen tanışma toplantısında Korkmazoğlu'nun yanı sıra yöneticiler Feyyaz Gökel, Tuğrul Topuz, Sinan Özdilli ve Kulüp CEO'su Mustafa Çicekay da hazır bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kulübün hedefleri, projeleri ve yeni sezon hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Korkmazoğlu, Çorum futboluna kalıcı katkılar sunmayı amaçladıklarını belirterek, altyapıdan A takıma kadar şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Korkmazoğlu, “Arca Çorum FK sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda şehrimizin gençlerine umut olacak bir oluşumdur” dedi.

Korkmazoğlu, kulübün sportif hedeflerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vereceklerini ifade etti.

Toplantının, kulüp ile basın arasındaki iletişimin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Korkmazoğlu ilerleyen dönemlerde bu tür buluşmaların daha sık yapılacağını sözlerine ekledi.

TEK MOTİVEM BAŞARI, HEDEF SÜPER LİG

Kulüp Başkanı olmasının altında yatan tek gerçeğin yüksek motive olduğunu dile getiren Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, bununla birlikte de kulübün bütün sosyal sorumluluk projesinde yer alması için her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti. Yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Korkmazoğlu, tüm çalışmalarını bu doğrultuda yaptıklarını söyledi.

HİSSELERİN YÜZDE 90’I BİZDE

Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, kulüp hisselerinin yüzde 90'ının Savaş Balçık'ta olduğunu ve geriye kalan yüzde 10'luk kısmının da eski başkan Oğuzhan Yalçın'da olduğunu söyledi.

Korkmazoğlu, Oğuzhan başkanla devam etmeyi çok istiyorduk fakat kendisi ailevi sebeplerinden dolayı devam etmek istemedi.

Kendisine kulübe yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim dedi.

FUTBOL AKADEMİSİ İLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ

Toplantıda kulübün altyapıya olan yatırımlarından da bahseden Korkmazoğlu; “Şubat-Mart aylarında alt yapı ile projelerimiz netleşmiş olacak. İlimizdeki amatörlerle de kesinlikle işbirliği yapacağız. Altyapıdan ziyade akademi inşa etmek istiyoruz. Amatör takımları çok önemsiyoruz. Öyle bir yapılanma yapacağız ki 13-14-15-16-17-18 yaş gruplarında yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime kadar alt yapıda oynayan gençlerimizi profesyonelliğe hazırlayacağız. Önceliğimiz bu şehrin çocuklarının bu formayı giymesini sağlamak. Güçlü Scott ekibi ve sağlık ekibi başta olmak üzere her şey dört dörtlük olacak.” şeklinde konuştu

PİLOT TAKIMLARIMIZ OLACAK

Başkan Korkmazoğlu, kulübe en az iki tane pilot takım olacak şekilde bir yapılanmaya gideceklerini dile getirerek, biri üçüncü lig, diğeri de amatör kulüple görüşmelerinin devam etiğini kaydetti.

TRANSFERİ BİTİRDİK

Korkmazoğlu, an itibariyle hem gidecek hem de yeni gelecek bir isim olmadığını ve mevcut kadroyla yola devam edeceklerini kaydetti.

TEK KİŞİLİK YÖNETİM OLMAYACAK

Bundan sonraki süreçte yönetimin tamamen kollektif bir anlayışla yoluna devam edeceğini ifade eden Korkmazoğlu, transfer de dahil her konuda kulüpte profesyonelce bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

Kulübün daha fazla tanıtımı noktasında da yoğun uğraşlar verdiklerini vurgulayan Korkmazoğlu, bu konuyla da yakından ilgileneceklerini belirtti.

ÇOK FAZLA CEZA YEDİK

Tribünler ile ilgili soruya cevap veren Korkmazoğlu; “4 maç üzerinden bakıldığı zaman çok fazla ceza yediklerini ve bunun önüne geçmek için gerekli görüşmeleri yaptık. Uzun lig maratonunda taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımız bizlere iyi günde de kötü günde de destek versinler. Tribünleri doldursunlar. Bu takım 38’de 38 yapmayacaktır. Mağlubiyette alacaktır ama bize olan güvenleri hiç bitmesin stadyumda bizleri motive edecek şekilde destek olsunlar. Hem maddi anlamda kulübe zarar vermesinler hem de bir sonraki maçta tribünlerdeki yerlerini almaları için ceza almamamız gerekiyor” diye konuştu.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Mevcut yönetimde kesinlikle herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Korkmazoğlu, ‘ligde rakip olarak hangi takımı görüyorsunuz’ şeklinde yöneltilen soruya ise; “Ligde kendileri dışında herhangi bir kulüple ilgilenmiyoruz’ şeklinde cevap verdi.

STADYUMUN İSİM HAKKI İÇİN GENÇLİK SPOR İLE GÖRÜŞÜLECEK

Çorum Şehir Stadyumunun kiralanma durumu stadyuma sponsor alınması hakkında yöneltilen soruya Korkmazoğlu, Gençlik Spor Müdürlüğü ile önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştireceklerini ve sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.