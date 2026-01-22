En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı görüşmelerde teklifin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören yedinci maddesi kabul edildi.

Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi.

3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı da 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.