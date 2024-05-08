Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST için gün sayıyor.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Küçükahıskalı, okul bünyesinde 2023 yılında kurulan İndustry 5.0 Robot Takımı ile TEKNOFEST’e katılacaklarını söyledi.

Okul Müdürü Küçükahıskalı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’e Industry 5.0 Robot Takımı hakkında bilgi verdi. Takımın 11 kişiden oluştuğunu ifade eden Murat Küçükahıskalı, amaçlarının sektördeki yenilikleri takip ederek, kendilerini geliştirmek ve yaptıkları projelerle deneyim kazanmak olduğunu belirtti.

Çalıştıkları her projede sadece bireysel yetenekleri değil, takım olarak bir arada çalışma becerilerini de geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Küçükahıskalı, takım olarak bu yıl TEKNOFEST yarışlarında Effiency Challenge kategorisini seçtiklerini ve yarışma için şimdiden çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yarışmaya 6 aydır hazırlandıklarını dile getiren Okul Müdürü Küçükahıskalı, geçtiğimiz hafta yarışmanın etaplarından biri olan gelişme raporunda Çorum’un birinci olduğunu belirtti. Takımın elektrikli araç çalışmalarına hızla devam ettiğini anlatan Küçükahıskalı, Çorum’u TEKNOFEST’te başarı ile temsil etmek istediklerini söyledi.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Küçükahıskalı ayrıca, aracın finansmanını sağlayan ve kaportasında yardımcı olan Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan İndustry 5.0 Robot Takımı’na başarılar dileyerek, takımın TEKNOFEST’te Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi.