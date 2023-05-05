Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü TEKNOFEST’ten ödülle döndü.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ÇOROBOT Takımı TEKNOFEST 2023'te Görsel Tasarım Ödülüne layık görüldü.

3 yıldır TEKNOFEST yarışmalarına katılan ÇOROBOT Takımı geleneği bozmayarak her yıl olduğu gibi bu senede ödül kazandı.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan Çorum'un markası haline gelen ÇOROBOT Takımı 100 günde ürettikleri ÇOGG (ÇoRobot Genç Girişimciler Gurubu) isimli araçlarını TEKNOFEST Liseler arası Elektrikli Araçlar Yarışmasında 24.04.2023-29.04.2023 tarihleri arasında Gebze’de TÜBİTAK yerleşkesinde piste çıkardı. 51 finalist takım arasında elektromobil kategorisinde yapılan yarışmada 8. olan takım aynı zamanda Görsel Tasarım Ödülü olarak 20 bin TL almaya hak kazandı.

ÇOGG’u TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’da ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Ömür Ergül yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarına katılan ÇOROBOT Takımımız Görsel Tasarım Ödülü alarak Çorum’umuz adına güzel bir sonuç elde ettiler. ÇOROBOT Takımı danışman öğretmenleri Hacı Recep Seyis, Erdoğan Anaç ile takım öğrencilerimiz ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Ayrıca yarışmamıza sponsor olarak desteklerini esirgemeyen ÇOSİAD Yönetim Kurulu ile Dalyan Makine, Marka Makine, İza Makine, Yuva Makine, Yavuz Makine, Duduoğlu Döküm, Hitit Yalıtım, CMY Makine ve Özduyu Sensör firmalarına ayrı ayrı teşekkür ederim”dedi. (Haber Merkezi)