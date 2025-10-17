Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Gürol Matpan, TEMAD’ın kuruluş tarihi olan “17 Ekim Astsubaylar Günü” nedeniyle açıklama yaptı.

Bu sene TEMAD’ın 41’inci yıldönümünü kutladıklarını kaydeden TEMAD Şube Başkanı Gürol Matpan, “Biz astsubaylar yıllarca ülkesine hizmet için gözünü budaktan esirgemeyen, 7/24 vatanımızın savunmasında karada, havada, denizde (Mavi Vatan), MSB’na bağlı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde can siperane görev yapmış ve yapmakta olan emekli ve muvazzaf astsubaylarız. Vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde fedakârca ve özveri ile çalışarak emekli olmuş astsubaylarımızın ve şu anda da asil milletimizin huzuru ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında canı pahasına fedakârca görev yapan tüm muvazzaf astsubay meslektaşlarımın 17 Ekim Astsubaylar Günü kutlu olsun. Muvazzaf astsubaylarımıza kazasız-belasız hayırlı görevler diliyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ve tüm meslektaşlarımı minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

