Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesinin Genel Kurulu yapıldı.

Dernek bürosunda yapılan genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda mevcut başkan Gürol Matpan ve yönetim kurulu güven tazeleyerek yeniden seçildiler.

Genel kurulun sonunda konuşma yapan Gürol Matpan, genel kurula katılan ve desteklerini esirgemeyen üyelere ve davetlilere teşekkür etti.